Ассоциация городов Украины увидела предпосылки для коррупции в законопроекте №6504, который должен ограничить зарплаты служащим местного самоуправления.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации городов Украины во вторник, 30 августа.

Законопроектом определяется верхний предел базового должностного оклада в размере 8 прожиточных минимумов для всех категорий должностей. А также вводится максимальный размер премии - 30% должностного оклада.

"Установление любого фиксированного верхнего предела и ограничение премий обусловит невозможность для руководителей органов местного самоуправления устанавливать должностным лицам уровень оплаты труда, хотя бы минимально соответствующим условиям рынка труда", - говорят в ассоциации.

Согласно выводам ассоциации, принятие законопроекта "создаст предпосылки для оттока профессиональных кадров, что существенно обесценит децентрализацию, ослабит эффективность и качество работы местного самоуправления, повысит коррупционные риски".

Ранее мы писали, что в Украине за время военного положения уволили 8,5 тыс. госслужащих, еще почти 7 тысяч - в отпуске без зарплаты.

Также сообщалось, что зарплаты украинцев в 2022 году сократятся на 27%.