Глава ПЦУ Епифаний на Рождество проведет богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Об этом говорится в сообщении представителя пресс-службы ПЦУ Михаила Омеляна.

"Богослужение по случаю Рождества Христова митрополит Епифаний совершит в Успенском соборе лавры. После получения соответствующего разрешения сообщаем верующим и общественности, что праздничную божественную литургию по случаю Рождества Христова предстоятель Православной церкви Украины и священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит 7 января 2023 года. Начало богослужения в 9 часов утра. Приглашаем украинских верующих к общей молитве", - написал Омелян в Фейсбуке.

Ранее богослужения в Успенском соборе Киево-Печерской лавры проводила УПЦ, но с ней отказались продлить договор аренды, и с нового года собор закрыт.

Как писала "Страна", украинское Министерство культуры рекомендовало не продлевать музею Киево-Печерской лавры договор аренды двух ее храмов. Об этом заявил глава ведомства Александр Ткаченко.