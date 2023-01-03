3 января территория Национального заповедника Киево-Печерская Лавра, включая находящиеся на территории Верхней лавры Успенский собор и Трапезную церковь, все еще закрыта для посетителей из-за работы комиссии. Об этом свидетельствует табличка установленная у входа в заповедник.

Также неподалеку дежурит наряд патрульной полиции для обеспечения общественного порядка.

Правоохранители не уточнили, что именно за комиссия работает и когда заповедник будет открыт.

Сейчас УПЦ имеет возможность проводить богослужения в 8 из 10 храмов: Церковь Всех Святых, Храм в честь преподобного Агапита, который расположен у главных ворот Киево-Печерской Лавры, Храм иконы Божией Матери, Теплый храм в честь всех преподобных отцов Печерских, Крестовоздвиженский храм, Храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный источник", Аннозачатьевская церковь и Церковь Рождества Пресвятой Богородицы.

При этом в Успенском соборе и Трапезной церкви с 1 января богослужения не проводятся после того как Заповедник не продлил договор аренды этих храмов с УПЦ.

Ранее мы публиковали комментарий по этому поводу настоятеля Лавры митрополита Павла:

"У нас нет доступа к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра", а есть доступ к той территории, которая была наша (Нижняя лавра - Ред.). Они все наши, эти территории, но нас туда не пускают",- заявил митрополит Павел.

Как писала "Страна", заповедник "Киево-Печерская лавра" своим письмом от 27 декабря 2022 сообщил монастырю УПЦ о том, что действие договора о пользовании Успенским собором и Трапезной церковью истекает 31 декабря 2022 года и он не будет продлен. После чего прозвучали заявления со стороны официальных лиц, что с 1 января УПЦ больше не сможет проводить службы в этих храмах.

Также мы писали о том, что ранее Киево-Печерская лавра обратилась к властям по поводу ситуации с арендой храмов.