Заявление президента России Владимира Путина о том, что российские войска будут соблюдать прекращение огня в период с 6 по 7 января, является информационной операцией, направленной на то, чтобы нанести ущерб репутации Украины.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, Путин мог добиваться паузы для российских войск, чтобы дать им возможность отдохнуть, восстановить силы и переориентироваться для возобновления наступательных операций на критических участках фронта.

Такая пауза несоразмерно пойдет на пользу российским войскам и начнет лишать инициативы Украину. Путин призвал к прекращению огня, чтобы представить Украину неуступчивой и не желающей предпринимать необходимые шаги для переговоров.

Как сообщает ISW, это преднамеренная информационная тактика, которую ранее использовала Россия.

Прекращение огня также требует времени для организации и осуществления. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в частности, заявил 14 декабря, что у России нет планов прекращения огня на православное Рождество, поэтому неожиданное заявление Путина вызвало удивление.

То, что Путин представляет прекращение огня на религиозной почве, дополнительно усиливает еще одну двойную российскую информационную операцию, которая изображает Украину как подавляющую религиозные группы и позиционирует Путина как истинного защитника христианской веры, пишут эксперты.

Как ранее отмечала ISW, Кремль использовал дискуссии о православии как оружие, чтобы обвинить Киев в угнетении религиозных свобод в Украине.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение украинских военных на Донбассе и подобраться поближе к позициям ВСУ.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также объяснил, почему одностороннее прекращение огня Россией на православное Рождество "не следует воспринимать всерьез".