Одностороннее прекращение огня Россией на православное Рождество "не следует воспринимать всерьез".

Об этом заявил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Президент Зеленский предложил четкую формулу мира из десяти шагов. Россия игнорировала это и вместо этого обстреливала Херсон в канун Рождества, а на Новый год наносила массированные удары ракетами и беспилотниками. Их нынешнее "одностороннее прекращение огня" нельзя и не следует принимать всерьез", – говорится в сообщении.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал призыв РФ к перемирию "циничной ловушкой" и "элементом пропаганды".

При этом в Кремле сомневаются, что Михаил Подоляк, комментируя предложенное Россией рождественское перемирие, выражал позицию Владимира Зеленского.

Тем временем секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина не будет вести никаких переговоров с Россией о рождественском перемирии.

А "глава" "ДНР" Денис Пушилин высказался по поводу указания президента РФ Владимира Путина объявить рождественское перемирие и заявил, что "ни о каком перемирии не может идти речи".