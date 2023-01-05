Появилось новое вечернее обращение президента. В нем Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет использовать Рождество как прикрытие.

Так он прокомментировал решение Кремля объявить перемирие на 6-7 января.

"Сейчас Россия хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы хотя бы ненадолго остановить наступление наших ребят на Донбассе и подогнать поближе технику, боеприпасы и мобилизованных. Все в мире знают, как Кремль использует передышку на войне, чтобы продолжить войну с новой силой", – сказал он.

Еще важное в вечернем обращении Зеленского.

Он сообщил, что провел заседание ставки верховного главнокомандующего об обеспечении Сил обороны. Заявил, что нужно быть готовыми сорвать планы РФ по вводу мобилизованных в боевые действия.

Поблагодарил Джо Байдена и Олафа Шольца за решение предоставить бронетехнику и батарею ПВО Patriot.

Рассказал о телефонных разговорах с президентом Турции, премьер-министрами Хорватии, Латвии и Испании.

Война в Украине продолжается уже 316-й день. "Страна" следит за новостями 5 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 315-го дня войны. В ГУР Минобороны сообщили, что РФ готовится к новому массированному удару по Украине. В оперкомандовании "Юг" конкретизировали, что следующую ракетную атаку Россия может провести в районе православного Рождества. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что весной Украина планирует серьезное наступление. Он спрогнозировал, что боевые действия в марте будут "самыми жаркими".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.