Появилось новое вечернее обращение президента Украины.

Основное в вечернем обращении Владимира Зеленского.

Сообщил о длительном заседании ставки верховного главнокомандующего, на котором заслушали отчеты главкома ВСУ Валерия Залужного и главы разведки Кирилла Буданова.

Высказал мнение, что Москва бросит все, что осталось, чтобы перевернуть ситуацию на фронте. Сказал, что Украина должна сорвать этот сценарий.

Сообщил о телефонных разговорах с премьер-министрами Канады, Великобритании, Нидерландов и Норвегии.

Война в Украине продолжается уже 314-й день. "Страна" следит за новостями 3 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 313-го дня войны. В российском тылу возросла активность украинских беспилотников, хотя Киев их не комментирует. Также получила развитие история о прилете по неподконтрольной Украине Макеевке в новогоднюю ночь. Украинская и российская сторона назвали данные по потерям. На востоке продолжаются бои в районе Бахмута в Донецкой и за контроль над трассой Р66 в Луганской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.