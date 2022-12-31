Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с новым, 2023-м годом. Видео его новогоднего обращения опубликовано в соцсетях.

В новогоднем поздравлении Зеленский говорил, конечно же, о войне - от первых ее дней, первых наступлений россиян, до их первых отступлений. Зеленский показал нарезку кадров этой войны - бомбежек, боев, ударов по противнику.

В его нынешнем поздравлении четко прозвучала мысль о том, что Украина должна вернуть все захваченные территории, включая Крым.

Перечисляя освобожденные города, Зеленский заявил, что дальше будут "Кременная и Сватово, Мелитополь, весь Донбасс, Крым".

В конце он пожелал, чтобы "в отчетах около цифры 100 тысяч уничтоженных врагов, тысяч единиц уничтоженной российской техники появилась наша главная цифра и главный успех – 603 тысяч 628 квадратных километров. Площадь независимой Украины, как это было с 1991 года. Как это будет всегда".

Полный текст новогоднего обращения Владимира Зеленского:

"Дорогие украинцы!

Нынешний год начался 24 февраля. Без предисловий и прелюдий. Резко. Рано. В 4 часа.

Было темно. Было громко. Многим было сложно, кому-то - страшно. Прошло 311 дней. Нам все еще может быть темно, громко и сложно. Но нам точно уж никогда не будет страшно. И никогда не будет стыдно.

Это был год. Год Украины. Год украинцев.

24 февраля мы очнулись. Другие мы. Другой народ. Другие украинцы. Первые ракеты окончательно разрушили лабиринт иллюзий. Мы увидели, кто есть кто. На что способны друзья, враги, а главное – на что способны мы сами.

24 февраля миллионы из нас сделали выбор. Не белый флаг, а сине-желтый флаг. Не бегство, а встреча. Встреча неприятеля. Сопротивление и борьба.

Взрывы 24 февраля нас оглушили. С тех пор мы не все слышим. И не всех слушаем. Нам говорили: у вас нет других вариантов, чем сдаться. Мы говорим: у нас нет других вариантов, чем победить.

24 февраля мы начали творить нашу победу. Из многих кирпичиков – сотен других побед.

Мы победили панику. Не разбежались, а собрались. Мы победили сомнения, уныние, страх. Мы поверили в себя и свои силы. Вооруженные силы Украины. Разведку. Нацгвардию. СБУ. ССО. Пограничников. Тероборону. ПВО. Полицию. ГСЧС. Все силы обороны и безопасности. Я горжусь вами всеми, наши воины!

Этот год можно назвать годом потерь для Украины, всей Европы, всего мира. Но это неправильно. Мы не должны так говорить.

Мы ничего не потеряли. У нас забрали. Украина не потеряла сыновей и дочерей – их забрали убийцы. Украинцы не потеряли дом – их уничтожили террористы. Мы не потеряли свои земли – на них зашли захватчики. Мир не потерял мир – Россия его разрушила.

Этот год ранил нас в сердце. Мы выплакали все слезы. Прокричали все молитвы. 311 дней. О каждой минуте нам есть что сказать. Но большинство слов – лишние. Они не нужны. Не нужны пояснения, украшения. Нужна тишина. Чтобы услышать. Нужны паузы. Чтобы понять.

Утро 24 февраля.

Белая Церковь. Буча. Ирпень. Бородянка. Харьков.

"Мрия".

Краматорск. Вокзал. Игрушка.

Чернигов.

Мариуполь. Драмтеатр. Надпись "Дети".

Новомосковск.

Одесса. Многоэтажка. Девочка. Три месяца.

Вольнянск. Родильный. Младенец. Два дня.

"Азовсталь".

Это невозможно забыть. И невозможно простить. Но можно победить.

Мы выстояли на ногах, потому что было то, что нас держало. Наш дух.

Оборона Киева.

Харьков.

Николаев.

Белая Церковь.

Остров Змеиный.

HIMARS.

Антоновский мост.

"Хлопок".

Крымский мост.

"Нептун".

Крейсер "Москва".

Русский военный корабль.

Изюм, Балаклея и Купянск.

Херсон.

И молимся, что будет Кременная и Сватово, Мелитополь, весь Донбасс, Крым.

Мы сражаемся и будем сражаться дальше. Ради главного слова: победа.

Она точно будет. Мы идем к ней 311 дней.

Отдали много сил. Но в момент, когда кажется, что ты уже не можешь идти дальше, вспомните, что мы уже с вами прошли.

Я хочу сказать всем вам: украинцы, вы невероятны! Посмотрите, что мы сделали и что мы делаем!

Как наши воины с первых дней разносят эту "вторую армию мира".

Как наши люди останавливали колонны их техники.

Как дед останавливал руками танк.

Как женщина сбила дрон банкой помидоров.

Как в оккупации воровали вражеские танки, БТРы, вертолет, снаряды.

Как собирали за часы на "Ловцов Шахедов", морские дроны, броневики, скорые и "Байрактары".

Как выдержали все угрозы, обстрелы, кассетные бомбы, крылатые ракеты, тьму и холод.

Как поддерживали друг друга и государство.

На войне важен каждый.

Кто держит в руках оружие, руль автомобиля, штурвал судна или самолета, скальпель или указку.

Каждый, кто за ноутбуком, кто управляет комбайном, поездом.

Кто на блокпосту и электростанции.

Журналисты и дипломаты, коммунальщики и спасатели.

Все. Кто работает. Учится в университете или школе. И даже те, кто только учится ходить.

Все это – ради них. Наши дети. Наши люди. Наша страна.

В большой войне нет маленьких дел. Нет бесполезных. Каждый из нас – борец. Каждый из нас – фронт. Каждый из нас – основа обороны.

Мы деремся как одна команда – вся страна, все наши регионы. Я восхищаюсь вами всеми. Я хочу поблагодарить каждый несокрушимый регион Украины.

Харьков. Изуродованный, но непокоренный. Вы доказали врагу, что быть рядом территориально - не значит быть рядом ментально. Харьков – это украинский город. Город-герой.

Несокрушимый Николаев. Героически выдерживает все удары. Город на волне, преодолевающий все штормы.

Сумская область и Сумы. Вы одними из первых ощутили на себе полномасштабное вторжение оккупантов. Для них Сумщина стала костью в горле. Обычные люди делали коктейли Молотова, жгли вражеские колонны, взяли первых пленных. Сумщина – это сила.

Днепр. Опора и надежный тыл нашего фронта. Вы принимали людей, вы возвращали раненым бойцам жизни. Несмотря на постоянные удары, Днепр живет.

Одесса. Солнечная и приветливая, теперь – крепость. Мировая крепость. Защищающая нас и защищающая мир. Кормит его, ежедневно отправляя по морю миллионы тонн спасения. Потому что она – Одесса-мама.

Херсон! Вы – героические люди! Вы были в оккупации более восьми месяцев. Без новостей. Без связи. Оторваны от Украины.

Тысячи из вас выходили на акции против рашистов. Вы не знали, видят ли это в Украине или знают ли об этом. Оккупанты врали вам, что Украина вас бросила и не будет бороться за вас. Но вы верили и, несмотря на все, дождались. Лицо Херсона иссечено обломками снарядов, но главное, что Новый год мы встречаем свободными и вместе под сине-желтыми флагами. А значит все восстановим, все отстроим. Так же, как Чернигов и Запорожье, и Краматорск, и Бахмут.

Ставшие приютом для миллионов украинцев: это Ровно, Ивано-Франковск, Тернополь, Винница. Благодарю вас! Те, кто получает и передает миллионы тонн помощи из Европы и мира: Львов, Ужгород, Черновцы, Луцк. Благодарю вас! Принимающие в эвакуации бизнес, предприятия, университеты: Хмельницкий, Житомир, Кропивницкий, Полтава, Черкассы. Благодарю вас!

И те, кто ждет Украину. И дождется. Донбасс, Луганская область, Крым. Благодаря вам, наши воины!

И, конечно, Киевщина и Киев – сердце наше, всегда бьющееся благодаря вам, все наши украинцы!

Мы все – одна семья. Одна Украина.

Это год, когда Украина изменила мир. А мир открыл Украину. Нам говорили: капитуляция. Мы выбрали контрнаступление! Нам говорили идти на уступки и компромиссы. Мы идем в Евросоюз и в НАТО.

Мир услышал Украину. Европарламент, Бундестаг, парламент Британии, Кнессет, Конгресс США.

Мир ощутил Украину. Украина в СМИ. В сердцах людей. В топе поиска Google.

Мир увидел Украину. На главных площадях в Торонто, Нью-Йорке, Лондоне, Варшаве, Флоренции, Сиднее, других городах.

Украинцы удивляют. Украинцам аплодируют. Украинцы вдохновляют.

Есть ли что-нибудь, что может нас испугать? Нет. Есть ли кто-нибудь, кто может нас остановить? Нет.

Потому что мы все вместе.

Вот за что мы сражаемся. Друг за друга.

Лучший для нас салют – на складах оккупантов. Лучший подарок – цифры в отчете Генштаба.

Мы не знаем, что принесет нам новый, 2023 год. Но готовы ко всему.

Новые достижения? Мы будем счастливы. Новые удары? Мы будем непоколебимы. Продолжение борьбы? Будем драться. А когда победим – будем обниматься.

Дорогие украинцы!

Остается несколько минут до нового года. Я хочу всем нам сейчас пожелать одного – победы. И это главное. Одно пожелание для всех украинцев.

Пусть этот год будет годом возвращения. Возвращение наших людей. Воинов – в свои семьи. Пленных – в свои дома.

Переселенцев – в свою Украину.

Возвращение наших земель. И временно оккупированные станут навсегда свободными.

Возвращение к обычной жизни. К счастливым минутам без комендантского часа. К земным радостям без воздушных тревог.

Возвращение того, что у нас украли. Детство наших детей, спокойная старость наших родителей.

Чтобы на каникулах внуки приехали к бабушкам и дедушкам. На арбузы в Херсоне. И на черешню в Мелитополе.

Чтобы наши города были свободны. Наши друзья – верны.

И чтобы в отчетах около цифры 100 тысяч уничтоженных врагов, тысяч единиц уничтоженной российской техники появилась наша главная цифра и главный успех – 603 тысяч 628 квадратных километров. Площадь независимой Украины, как это было с 1991 года. Как это будет всегда.

Пусть все это принесет новый год. Мы готовы за это сражаться. Вот почему каждый из нас здесь. Я тут. Мы здесь. Вы тут. Все тут. Мы все – это Украина. Слава Украине! С Новым годом!"

Напомним, вечером 31 декабря Владимир Зеленский опубликовал в телеграм-канале поздравление с Новым годом от себя и своей супруги Елены. В нем 2023 год президент назвал "годом нашей победы".

В прошлом году новогоднее обращение Владимира Зеленского к украинцам длилось 22 минуты. Мы подробно рассказывали, о чем говорил президент в поздравлении 31 декабря 2021 года.

Новогоднее поздравление Зеленского в 2020 году записывали в четырех локациях: на Банковой, в Мариинском парке, на Михайловской площади и возле Софийского собора. Зеленский обращался к народу, беседуя с детьми. Он объяснял им, что произошло со страной за год.