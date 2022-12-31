Вечером в субботу, 31 декабря, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал поздравление с Новым годом от себя и своей супруги Елены Зеленской.

Оно опубликовано в телеграм-канале президента.

"Желать сегодня чудес? Украинцы уже давно творят их сами. Желать настоящих друзей? Мы уже точно узнали, кто ими является. Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали ее как никогда. Желать веры и надежды? Обе уже давно – в ВСУ. Желать домашнего уюта? Он там, где мы и наши близкие. Желать света? Он – в каждом из нас, даже когда нет электричества. Желать приключений и путешествий? Сейчас украинцы получили их слишком много. Так что сегодня только одно желание. И оно воплотится не чудом, а нашим трудом. Борьбой. Взаимопомощью. Человечностью. С Новым годом! Годом нашей победы", - говорится в поздравлении.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение о сегодняшней атаке РФ.

Также мы писали о том, что президент РФ Владимир Путин в этом году выступил с новогодним обращением в окружении военных, а не на фоне Кремля.