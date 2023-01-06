Православная церковь Украины (ПЦУ) не имеет разрешения на проведение богослужения в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Об этом заявил и. о. гендиректора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Александр Рудик, сообщает официальный сайт УПЦ со ссылкой на видео.

На опубликованном видео Рудик заявляет, что никаких обращений об использовании Успенского собора и Трапезного храма для проведения богослужений со стороны ПЦУ не поступало, так же в заповедник не поступало и никаких предписаний по этому поводу, а о намерении руководителей этой конфессии находиться 7 января в Успенском соборе ему неизвестно, потому подтвердить такую информацию он не может.

Напомним, что ПЦУ опубликовала анонс богослужения своего митрополита Епифания в стенах Успенского собора лавры на Рождество.

Ранее мы писали, что богослужения в Успенском соборе Киево-Печерской лавры проводила УПЦ, но с ней отказались продлить договор аренды, и с нового года собор закрыт.

Вскоре после этого министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что это Минкульт рекомендовал музею Киево-Печерской лавры не продлевать с УПЦ договор аренды двух крупнейших храмов.