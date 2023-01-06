Вице-премьер Ирина Верещук заявила о возможных терактах в храмах на оккупированной территории на православное Рождество - во время объявленного президентом РФ Владимиром Путиным рождественского перемирия.

Об этом она сообщила в телеграм-канале.

"Есть информация, что на православное Рождество россияне готовят теракты в храмах на временно оккупированных территориях. Призываю граждан быть осторожными и по возможности воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей. Берегите себя и своих близких. Ждите ВСУ!" - написала она.

Напомним, ранее в Минобороны России заявили о прекращении огня со своей стороны фронта на Рождество. В то же время украинская власть ответила отказом на одностороннее решение Москвы.

Американский институт изучения войны заявил, что заявление Путина о рождественском перемирии - информационная операция. По мнению аналитиков, Путин добивается паузы для российских войск, чтобы дать им возможность отдохнуть, восстановить силы и переориентироваться для возобновления наступательных операций на критических участках фронта.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение украинских военных на Донбассе и подобраться поближе к позициям ВСУ.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также заявил, что одностороннее прекращение огня Россией на православное Рождество "не следует воспринимать всерьез".