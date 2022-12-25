Православная церковь Украины и греко-католики готовят реформу церковного календаря.

Об этом шла речь на встрече глав церквей - митрополита Епифания и архиепископа Святослава Шевчука, сообщают в Украинской греко-католической церкви.

"Особое внимание предстоятели Церквей обратили на согласование позиций относительно реформы церковного календаря, которая все более остро стоит перед Рождественскими и Пасхальными праздниками. После обсуждения было предложено создать общую рабочую группу, которая должна всесторонне изучить этот вопрос", - говорится на сайте УГКЦ.

Эта рабочая группа должна будет выработать предложения - в контексте приготовления к празднованию 1700-летия Первого Вселенского Собора. Отметим, что этот юбилей произойдет в 2025 году.

По Григорианскому календарю, по которому живут христиане западного обряда, Рождество и Пасха отмечаются раньше, чем по юлианскому.

Католики, протестанты и ряд православных церквей отмечают Рождество 25 декабря (а не 7 января). При этом у всех православных церквей единое время празднования Пасхи. В 2023 году она выпадает на 16 апреля (у католиков и протестантов - на 9-е апреля).

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил христиан западного обряда с Рождеством. Отметим, что в Украине в настоящее время действует две даты Рождества - 25 декабря и 7 января (по григорианскому и юлианскому календарям).

Также мы писали, что украинцам в "Дие" предложили выбрать, когда праздновать Рождество - 25 декабря или 7 января.