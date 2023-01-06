Первое рождественское богослужение митрополита ПЦУ Епифания в Успенском соборе Киево-Печерской лавры будут охранять около 3000 тысяч правоохранителей.

Об этом сообщил начальник главного управления Нацполиции в Киеве Иван Выговский в эфире телемарафона.

"Будут привлечены в общей сложности по городу около 3000 правоохранителей, из них почти 1700 полицейских, около 1000 ГСЧСников и более 200 представителей сил территориальной обороны", - сказал Выговский.

Ранее мы писали, что богослужения в Успенском соборе Киево-Печерской лавры проводила УПЦ, но с ней отказались продлить договор аренды, и с нового года собор был закрыт.

Между тем ПЦУ опубликовала анонс богослужения своего митрополита Епифания в стенах Успенского собора лавры на Рождество.

После этого появилось заявление и.о. гендиректора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Александра Рудыка о том, что Православная церковь Украины не имеет разрешения на проведение богослужения в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Однако сегодня Рудык изменил позицию и сообщил, что такое разрешение уже дано ПЦУ.