Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в субботу, 7 января, которое посвятил Киево-Печерской лавре и санкциям против российских звезд.

По его словам, день, в который ПЦУ впервые совершила церковную службу в лавре, "стал историческим для Украины, для духовной независимости нашего народа".

Санкции Зеленский ввел против "многих граждан России и связанных с ней лиц, которые оправдывают войну, помогают ее вести или воспевают государство-террориста".

Также он прокомментировал "рождественское перемирие", в ходе которого россияне "снова били по Бахмуту и другим украинским позициям".

О ситуации в Соледаре, откуда доносятся в последние дни все более тревожные новости, президент не упомянул.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о санкциях против ряда российских артистов. В список попали и двое граждан Украины: футболист Анатолий Тимощук, который работает сейчас в питерском Зените и не осудил вторжение в Украину, и бывшая ведущая "Орла и Решки" Жанна Бадоева.

Ранее мы писали, что, по данным украинского Генштаба, россияне продолжали обстрелы под Бахмутом и Херсоном, несмотря на объявленный ими "режим прекращения огня".