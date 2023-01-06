В правительстве Германии назвали количество БМП Marder, которые передадут Украине
Германия планирует передать Украине 40 боевых машин пехоты Marder в первом квартале 2023 года.
Об этом сообщает NTV.
Подготовка украинских военных на Marder в Германии займет около восьми недель, заявил официальный представитель правительства Штеффен Хебестрайт.
Также Хебестрайт заявил, что не знает, будут ли США обучать украинских солдат работе с боевой машине пехоты Bradley в США или на военных полигонах в Германии.
Обучение работе с системой ПВО Patriot, которую Германия предоставляет, также будет происходить в Германии.
Напомним, вчера после разговора канцлера Олафа Шольца с президентом США Джо Байденом в Германии заявили о решении поставить в Украину БМП Marder и систему ПВО Patriot.
После чего председатель оборонного комитета Бундестага Агнес Штрак-Циммерманн приветствовала решение федерального правительства Германии поставить Украине бронетранспортеры Marder и предположила, что следующей поставкой станут танки Leopard.
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