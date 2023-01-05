Германия предоставит Украине бронетранспортеры M2 Marder и систему ПВО "Patriot".

Об этом говорится на сайте правительства ФРГ по итогу телефонного разговора канцлера Олафа Шольца с президентом США Джо Байденом.

"Президент Байден и канцлер Шольц выразили общую решимость оказывать Украине необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку столько, сколько это потребуется. Для этого США намерены предоставить Украине БМП типа Bradley, а Германия - БМП типа Marder", - говорится в сообщении.

Кроме того, Германия решила вслед за США передать Киеву еще одну батарею ПВО Patriot.

"В конце декабря Соединенные Штаты объявили о передаче в дар Украине батареи зенитных ракетных комплексов Patriot. Германия присоединится к Соединенным Штатам в поставке дополнительной батареи ПВО Patriot в Украину", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее, по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, США разработали специальный план ускоренного развертывания в Украине комплексов ПВО Patriot. Поэтому система ПВО Patriot будет готова к эксплуатации в Украине менее чем за полгода, в то время как подготовка обычно длится до года.

Война в Украине продолжается уже 316-й день. "Страна" следит за новостями 5 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 315-го дня войны. В ГУР Минобороны сообщили, что РФ готовится к новому массированному удару по Украине. В оперкомандовании "Юг" конкретизировали, что следующую ракетную атаку Россия может провести в районе православного Рождества. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что весной Украина планирует серьезное наступление. Он спрогнозировал, что боевые действия в марте будут "самыми жаркими".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.