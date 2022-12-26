США разработали специальный план ускоренного развертывания в Украине комплексов ПВО Patriot.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству AP.

По его словам, батарея Patriot будет готова к эксплуатации в Украине менее чем за полгода, в то время как подготовка обычно длится до года.

Напомним, сегодня спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что в командовании Воздушных сил ВСУ уже подготовили перечень военных, которые будут обучаться пользованию американской системой ПВО Patriot. Обучение может занять несколько месяцев.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что из себя представляет американская система ПВО Patriot, которая будет передана Украине.

Также мы писали, что, по словам Дмитрия Кулебы, Украина хотела бы провести к концу февраля 2023 года "мирный саммит" на площадке ООН с ее генсеком в качестве возможного посредника.

Война в Украине продолжается уже 306-й день. "Страна" следит за новостями 26 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 305-го дня войны. Россияне пытаются вести наступательные действия на трех направлениях - Лиманском, Бахмутском и Авдеевском и стремятся улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Также они перебрасывают резервы на Бердянск и Мелитополь.

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