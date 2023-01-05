Несмотря на решение передать в Украину тяжелую бронетехнику, администрация Джо Байдена по-прежнему исключает отправку основных боевых танков "Абрамс".

Об этом пишет The Washington Post.

"Они весят 55 тонн и полагаются на газотурбинный двигатель, потребляющий топливо с огромной скоростью", - заявил изданию собеседник на условиях анонимности. (Для сравнения - один из самых массовых танков, используемых ВСУ - Т-72 - весит 42 тонны. Танк "Оплот" - 51 тонну - Ред.).

"Абрамсы" также "подвержены поломкам и требуют обширного опыта обслуживания", говорится в статье.

Газета напоминает, что данные танки настолько тяжелы, что президенту Трампу отказали в планах включить их в празднование Дня независимости США 2019 года - на том основании, что их гусеницы из стальных пластин разрушат улицы Вашингтона.

Напомним, США передали Украине более $50 миллионов на экстренный ремонт электросетей.

Также мы сообщали, что Кулеба назвал сроки ускоренного развертывания в Украине системы ПВО Patriot.

Тем временем война в Украине продолжается уже 316-й день. "Страна" следит за новостями 5 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 315-го дня войны. В ГУР Минобороны сообщили, что РФ готовится к новому массированному удару по Украине. В оперкомандовании "Юг" конкретизировали, что следующую ракетную атаку Россия может провести в районе православного Рождества. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что весной Украина планирует серьезное наступление. Он спрогнозировал, что боевые действия в марте будут "самыми жаркими".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.