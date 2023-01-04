США рассматривают возможность предоставления Украине боевой машины пехоты (БМП) Вradley. Об этом заявил президент США Джо Байден.

Его заявление приводит агентство Reuters.

"Байден заявил в среду, что рассматривается возможность отправки боевых машин Bradley в Украину, чтобы помочь украинцам в борьбе со вторжением России. "Да", — сказал Байден, когда его спросили, рассматривается ли этот вариант", - пишет агентство.

"M2 Брэдли" (M2 Bradley) - боевая машина пехоты США, названная в честь генерала Омара Брэдли. Она была создана во второй половине 1970-х годов на базе прототипа XM723 с учётом опыта боевого применения советской БМП-1, конструктивных особенностей германской БМП "Maрдер" в качестве лучше защищённой и вооружённой альтернативы бронетранспортёрам M113.

Экипаж БМП "М2" состоит из трёх человек, может перевозить до шести пехотинцев в десантном отделении. БМП "Брэдли" поступила на вооружение в 1981 году, всего было выпущено 9 753 экземпляра всех вариантов.

Машина применялась войсками США в войнах в Персидском заливе, Ираке и в Афганистане.

Сегодня в Белом доме заявили, что США планируют в ближайшие дни и недели предоставить Украине новую военную помощь.

А президент Франции Эмманюэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским пообещал отправить в Украину бронеавтомобили AMX-10RC.