Президент Украины Владимир Зеленский вчера провел встречу с министром иностранных дел Греческой Республики Никосом Дендиасом.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Сообщается, что украинский президент "высоко оценил" решение и практические шаги Греции по поставкам Украине БМП.

"Мы чувствуем эту поддержку. Хочу поблагодарить ваше общество за чрезвычайно теплое отношение греков к украинцам", – сказал он.

Буквально на днях Греция начала поставки боевых машин пехоты (БМП-1) для Украины. Речь идет о советских БМП-1, находившихся на вооружении армии Греции, которая должна передать Украине после того, как немцы по "кольцевому" обмену поставят Афинам свои БМП Marder. Поставки из Германии уже начались.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также выразил благодарность греческой стороне за эту помощь. По его словам, Греция в числе прочего рассматривает украинский запрос на поставки средств противовоздушной обороны.

Ранее стало известно, что Греция не отправит в Украину свои С-300, потому что ей самой они нужны.

Напомним, Греция задерживала поставки Украине своих старых БМП.

Тем временем война в Украине продолжается уже 240-й день. "Страна" следит за новостями 21 октября в обновляемом онлайне.

Вчера мы подводили итоги 239-го дня войны с РФ. В Херсонской области продолжается объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра.

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После ударов по ТЭЦ по всей Украине продолжается тотальная экономия электроэнергии.

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