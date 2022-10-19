Греция начала поставки боевых машин пехоты (БМП-1) для Украины. Об этом сообщает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-конференции по итогам переговоров с греческим коллегой Никосом Дендиасом.

"Не буду скрывать, особенно ценим вооружения, которые Греция передает Украине, чтобы мы могли защищать нашу землю. Очень важно, что уже началась долгожданная отгрузка из Греции бронированных машин пехоты БМП-1 для Украины. Уже скоро они прибудут к нашему войску и мгновенно усилят боеспособность и обороноспособность нашей страны", - отметил он.

Кулеба также выразил благодарность греческой стороне за эту помощь. По его словам, она также рассматривает украинский запрос на поставки средств противовоздушной обороны.

Ранее стало известно, что Греция не отправит в Украину свои С-300, потому что ей самой они нужны.

Напомним, ранее сообщалось, что Греция задержит поставки Украине своих старых БМП минимум до конца лета. Эти поставки предусмотрены в рамках кругового обмена с Германией, которая поставит Греции столько же немецких Marder.

Тем временем война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 237-го дня войны. Вчера на Украину вновь обрушились новые воздушные атаки. Ракеты и дроны ударили по объектам энергетики. В Киеве крупнейший микрорайон Троещина после этого семь часов сидел без света и воды. Три работника ТЭЦ погибли, еще один получил ранения. Также были удары по Днепру, Житомиру, Харькову.

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