Между Грецией и Турцией продолжает расти напряженность. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что нарушение границ Греции "не останется безнаказанным".

Об этом сообщает АМНА.

Мицотакис указал, что история учит, что "кто бы ни нарушил границы, в конечном итоге он будет наказан", и предупредил, что "в XXI веке нет места для имперских видений других эпох".

Мицотакис не заявил прямо, что обращается к Турции, но из контекста сообщения адресат понятен.

Напомним, ранее начальник Генерального штаба Греции Константинос Флорос заявил, что страна в боевой готовности и не отдаст "ни песчинки со своей территории".

Тем временем президент Турции Реджеп Эрдоган упрекнул США из-за отказа поставлять Турции истребители F-16, которые от американцев получает Греция. Между тем он заявил, что сосредоточение Грецией войск в Западной Фракии и на островах в Эгейском море военного значения для Анкары не имеет, поскольку военная мощь Турции намного превосходит греческую.

Также, по словам главы управления оборонпрома Турции Исмаила Демира, Турция может рассмотреть закупку российских истребителей Су-35 в случае провала сделки по американским F-16.