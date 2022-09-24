Турция может рассмотреть закупку российских истребителей Су-35 в случае провала сделки по приобретению американских F-16. Об этом заявил глава управления оборонпрома Турции Исмаил Демир.

США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Президент Турции Реджеп Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Вопрос предстоит согласовать в конгрессе США. И если сделка не состоится, Турция будет искать другие варианты.

"Одним из вариантов могут быть Су-35", - сказал Демир, отвечая на вопрос ведущего CNN Türk об альтернативах.

Поскольку истребители производства Турции поступят на вооружение только в 2030 году, Анкара сейчас включила в свою повестку дня ряд вариантов по покупке чужой техники, чтобы избежать любого ослабления военно-воздушных сил в следующие восемь лет.

Напомним, в Министерстве обороны Турции сообщили о начале поставок российских систем ПВО С-400 "Триумф" летом 2019 года. Тогда первая партия прибыла на авиабазу Мюррею в столице Анкаре.

А первые сообщения о переговорах России и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года, после провала госпереворота против президента Реджепа Тайипа Эрдогана.