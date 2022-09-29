В Турции и Греции продолжают обмениваться воинственными заявлениями.

Начальник Генерального штаба Греции Константинос Флорос заявил, что страна в боевой готовности и не отдаст "ни песчинки со своей территории".

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сосредоточение Грецией войск в Западной Фракии и на островах в Эгейском море военного значения для Анкары не имеет, поскольку военная мощь Турции намного превосходит греческую.

Ранее мы писали, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обвинил Турцию в нагнетании напряженности в Эгейском море. Его комментарии прозвучали после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Грецию в оккупации демилитаризованных островов в Эгейском море.

Также "Страна" сообщала, что Эрдоган упрекнул США из-за отказа поставлять Турции истребители F-16, которые от американцев получает Греция.

Кроме того, мы рассказывали, что еще в июне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал Греции "трагический конец" за наращивание вооружений на островах в Эгейском море.