Германия может передать Украине БМП Marder после предоставления Францией AMX-10 RC.

Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

Как пишет издание, в правительственных кругах говорят о "качественно новом шаге" в военной поддержке Украины. Решение было принято в тесной консультации с Францией и США. Пока неизвестно, сколько танков и когда будет поставлено.

Боевая машина пехоты Marder, разработки и производства Rheinmetall, находится на вооружении германской армии с начала 1970-х годов. Базовая версия БМП вступила в 1971 году, после чего неоднократно модернизировалась и обновлялась.

Официально Германия о передаче БМП не сообщала.

В сентябре 2022 года в интервью Neuen Osnabrücker Zeitung канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не отправляет Украине танки, чтобы не спровоцировать войну между Россией и НАТО.

Ранее мы писали, что накануне секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что если Германия не даст Украине танки, она получит войну на своей территории.

Война в Украине продолжается уже 316-й день. "Страна" следит за новостями 5 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 315-го дня войны. В ГУР Минобороны сообщили, что РФ готовится к новому массированному удару по Украине. В оперкомандовании "Юг" конкретизировали, что следующую ракетную атаку Россия может провести в районе православного Рождества. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что весной Украина планирует серьезное наступление. Он спрогнозировал, что боевые действия в марте будут "самыми жаркими".

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