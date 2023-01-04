Опубликовано новое вечернее обращение Владимира Зеленского.

Основное в вечернем обращении президента:

Отметил подразделения на Бахмутском направлении, включая Иностранный легион ВСУ, которые выбили россиян с окраин Бахмута.

Сообщил, что Франция выводит военную помощь Украины на новый уровень, первой предоставляя западные танки.

Рассказал о телефонных разговорах с премьером Дании и президентом Румынии.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в разговоре с Зеленским пообещал отправить в Украину бронеавтомобили AMX-10RC.

Их называют колесными танками. Основным их недостатком считают очень слабое бронирование.

Война в Украине продолжается уже 315-й день. "Страна" следит за новостями 4 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 314-го дня войны. По данным украинского Генштаба, противник в основном наступает на Бахмутском направлении. В районе Авдеевки и Лимана он пытается улучшить тактическое положение. На Новопавловском направлении (Угледар - Великая Новоселка) усиливает свою группировку. Также тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово - Кременная и в направлении Лисичанска.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.