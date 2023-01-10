Пентагон рассматривает возможность отправки Украине боевых бронированных машин Stryker. Окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Politico.

По словам двух источников, знакомых с ходом обсуждения, США рассматривают возможность отправки боевых бронированных машин Stryker в Украину в рамках предстоящего пакета помощи, чтобы помочь Киеву отразить ожидаемое весеннее наступление России.

Администрация может объявить о пакете, со Stryker или без них, в конце следующей недели, примерно во время следующей встречи в формате "Рамштайн".

Издание пишет, что окончательное решение еще не принято, и администрация может решить вместо этого отправить Stryker в будущем пакете.

Машины Stryker станут еще одним средством повышения боеспособности быстрорастущего арсенала Киева и помогут удовлетворить острую потребность в бронетехнике, поскольку растут опасения, что Россия планирует вторую мобилизацию для нового крупного наступления в ближайшие недели, пишет Politico.

Хотя этим машины не так мощны и защищены, как танки, они могут работать в снегу, грязи и песке, хотя подвижность на бездорожье несколько ограничена отсутствием гусениц.

"Украинцам нужны бронетранспортеры, и, если не считать других стран, которые их предоставляют, это то, что у нас есть на вооружении. Не так хорош, как Bradley для танкового боя, но хорош для защиты пехоты и приближения к бою", — сказал представитель Минобороны США.

Напомним, США впервые включили в пакет военной помощи для Украины 18 САУ Paladin.

Также мы писали о том, что в следующем пакете военной помощи США впервые передадут Украине ракеты Sea Sparrow.