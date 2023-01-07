В новый пакет военной помощи США войдут 18 САУ калибра 155 мм - M109A6 Paladin. Они призваны повысить мобильность на поле боя.

Об этом заявила на брифинге заместительница помощника американского министра обороны Лаура Купер.

По ее словам, такие системы передаются впервые, и они должны обеспечить "большую защиту и маневренность, чем ранее предоставленные Киеву буксируемые гаубицы".

Гаубица M109A6 Paladin является четвертой модернизацией оригинальной самоходной гаубицы M109. В ней проведены мероприятия в области повышения живучести; надежности, доступности и ремонтопригодности (RAM); незаметности, а также по снижению воздействия температур.

M109A6 является бронированной, полностью гусеничной самоходной гаубицей, в которой размещены 37 полных обычных боеприпасов и два снаряда Copperhead (высокоточный кумулятивно-фугасный управляемый снаряд, созданный для поражения различных защищённых бронёй стационарных и подвижных целей - Ред.). Она управляется экипажем из четырех человек.

M109A6 может ездить на максимальной скорости 70 км/ч и имеет максимальный запас хода 345 км. Это орудие весит около 32 тонн и имеет запас топлива 500 л.

Paladin может работать независимо, на ходу получить огневое задание, вычислить данные для стрельбы, выбрать и занять свою огневую позицию, автоматически разблокировать и навести пушку, выполнить стрельбы и быстро уехать - и все это без внешней технической помощи.

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