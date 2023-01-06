Украина сможет интегрировать зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow, которые вошли в новый пакет военной помощи от США, в системы советского образца.

Об этом заявил представитель Пентагона Пэт Райдер на брифинге.

RIM-7 Sea Sparrow – американская управляемая ракета класса "корабль-воздух" с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения.

Была разработана в начале 1960-х годов на базе ракеты класса "воздух-воздух" AIM-7 Sparrow, принята на вооружение в 1976 году. Является корабельной зенитной ракетой малой дальности, используется и для обеспечения противоракетной защиты кораблей.

RIM-7 Sea Sparrow передадут Украине для использования с отечественными зенитно-ракетными комплексами.

Напомним, о том, что в следующем пакете военной помощи Соединенные Штаты впервые передадут Украине зенитные ракеты Sea Sparrow с радиолокационным наведением сообщало сегодня утром издание Politico.

Война в Украине продолжается уже 317-й день. "Страна" следит за новостями 6 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 316-го дня войны. Противник продолжает усилия по наступлению в Бахмуте. Севернее, в район Кременной, россияне перебрасывают дополнительный личный состав и технику. Продолжаются мощные обстрелы на запорожском направлении. Вчера Москва заявила о намерении объявить режим тишины по всей линии фронта на Рождество. В Евросоюзе назвали заявления России о перемирии "фальшивыми и лицемерными".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.