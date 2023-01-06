Украина сможет использовать советские зенитные системы для запуска американских ракет Sea Sparrow - Пентагон
Украина сможет интегрировать зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow, которые вошли в новый пакет военной помощи от США, в системы советского образца.
Об этом заявил представитель Пентагона Пэт Райдер на брифинге.
RIM-7 Sea Sparrow – американская управляемая ракета класса "корабль-воздух" с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения.
Была разработана в начале 1960-х годов на базе ракеты класса "воздух-воздух" AIM-7 Sparrow, принята на вооружение в 1976 году. Является корабельной зенитной ракетой малой дальности, используется и для обеспечения противоракетной защиты кораблей.
RIM-7 Sea Sparrow передадут Украине для использования с отечественными зенитно-ракетными комплексами.
Напомним, о том, что в следующем пакете военной помощи Соединенные Штаты впервые передадут Украине зенитные ракеты Sea Sparrow с радиолокационным наведением сообщало сегодня утром издание Politico.
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