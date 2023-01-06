Появилось традиционное вечернее обращение президента.

Основное в вечернем обращении Владимира Зеленского:

Сообщил о визите американских сенаторов в Киев, телефонном разговоре министров обороны Украины и США, а также о новом пакете военной помощи от Вашингтона на 3 миллиарда долларов, в который впервые вошли бронемашины "Брэдли".

Поблагодарил канцлера Германии за предоставление системы ПВО "Пэтриот". Рассказал, что обсуждали с Шольцем также поставки БМП "Мардер".

Сообщил о телефонном разговоре с премьером Японии, который в этом году председательствует в G7, а также с премьером Швеции, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.

Война в Украине продолжается уже 317-й день. "Страна" следит за новостями 6 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 316-го дня войны. Противник продолжает усилия по наступлению в Бахмуте. Севернее, в район Кременной, россияне перебрасывают дополнительный личный состав и технику. Продолжаются мощные обстрелы на запорожском направлении. Вчера Москва заявила о намерении объявить режим тишины по всей линии фронта на Рождество. В Евросоюзе назвали заявления России о перемирии "фальшивыми и лицемерными".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.