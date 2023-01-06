Президент Владимир Зеленский записал вечернее видеообращение в пятницу, 6 января, в котором поздравил украинцев с православным Рождеством.

"Поздравляю миллионы украинских семей, которые сегодня собираются вместе, чтобы провести Святой вечер и встретить первую звезду. Она извещает о Рождестве Христовом. Это праздник согласия и единения семьи. А все мы вместе – большая украинская семья. И где бы мы ни находились сейчас – дома, на работе, в окопе, в дороге, в Украине или за границей, – наша семья едина как никогда. Едина в своей вере в единую победу. Пусть в каждую семью придет согласие, в каждый дом – достаток, на украинскую землю – победа, а с ней тысячелетний мир и процветание. Берегите себя, берегите свои семьи, берегите нашу Украину! Христос рождается! Славим его!" - сказал Зеленский.

Ранее мы писали, что сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что РФ готова нанести очередной ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре.

Также "Страна" рассказывала, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на заявление РФ о рождественском перемирии, назвав слова России "примитивным циничным обманом".