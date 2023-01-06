Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на заявление РФ о рождественском перемирии, назвав слова России "примитивным циничным обманом".

Об этом он сообщил в Twitter.

"6 января. По всей Украине воздушная тревога. Дети в холодных бомбоубежищах. В Херсоне атакована пожарная станция. Это сущность русского "перемирия". Убивать в спину, имитируя тишину. Так что "Никогда"... Никогда не воспринимайте слова России всерьез. Это всегда примитивный циничный обман", - написал Подоляк.

Напомним, ранее в Минобороны Украины заявили, что за девять лет войны РФ ни разу не придерживалась договоренностей о перемирии.

Также мы писали, что сегодня Минобороны РФ заявило, что с 11:00 объявило в одностороннем порядке режим прекращения огня.

Впрочем, сегодня же в результате удара РФ по пожарной части в Херсоне погиб спасатель, еще четверо были ранены.

Война в Украине продолжается уже 317-й день. "Страна" следит за новостями 6 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 316-го дня войны. Противник продолжает усилия по наступлению в Бахмуте. Севернее, в район Кременной, россияне перебрасывают дополнительный личный состав и технику. Продолжаются мощные обстрелы на запорожском направлении. Вчера Москва заявила о намерении объявить режим тишины по всей линии фронта на Рождество. В Евросоюзе назвали заявления России о перемирии "фальшивыми и лицемерными".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.