В результате сегодняшнего удара по пожарной части в Херсоне погиб спасатель. Еще четверо - ранены. Один в тяжелом состоянии, трое - в среднем.

Об этом 6 января в телеграм-канале сообщает глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

По его словам, также поврежден жилой дом рядом с пожарной частью.

"Сегодня российские военные отняли жизнь героя, спасавшего жизнь других. Из артиллерии подлые враги ударили по пожарной части", - написал Янушевич, добавив, что россияне атакуют спасателей в Херсоне второй день подряд.

По словам Янушевича, после того, как россияне атаковали и жилой дом рядом с пожарной частью, спасатели отправились ликвидировать пожар, несмотря на то, что сами попали под обстрел.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко опубликовал снимки с места происшествия.

Напомним, 3 января в Херсоне под обстрел РФ попал троллейбусный парк, весь транспорт остался без стекол.

Также "Страна" писала, как 5 января россияне ударили по центру Херсона, было зафиксировано попадание по дому, погиб 20-летний мужчина.

Война в Украине продолжается уже 317-й день. "Страна" следит за новостями 6 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 316-го дня войны. Противник продолжает усилия по наступлению в Бахмуте. Севернее, в район Кременной, россияне перебрасывают дополнительный личный состав и технику. Продолжаются мощные обстрелы на запорожском направлении. Вчера Москва заявила о намерении объявить режим тишины по всей линии фронта на Рождество. В Евросоюзе назвали заявления России о перемирии "фальшивыми и лицемерными".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.