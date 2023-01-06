В Херсонской области за сутки 5 января погибли шесть человек, еще четыре человека - травмированы, сообщают в ОГА. Среди погибших - 12 летний мальчик. Он погиб вместе с родителями во время обстрела Берислава.

Об этом пишет глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в своем телеграм-канале.

РФ обстреливала мирные населенные пункты области из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

Херсон армия РФ атаковала 14 раз – под огнем оказались жилые кварталы города. Вражеские снаряды попали в пожарную часть, частные и многоквартирные дома.

"За прошедшие сутки из-за российских обстрелов погибли 6 человек, 4 жителя Херсонщины получили ранения разной степени тяжести. Среди погибших – 12-летний мальчик, которого россияне убили вместе с мамой и папой в собственном доме, когда обстреляли Берислав", - говорится в сообщении Янушевича.

Вчера в Херсоне российские войска обстреляли пожарную часть. Обошлось без пострадавших.

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