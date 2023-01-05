В Херсонской области из-за попадания снаряда в жилой дом погибла вся семья. Снаряд попал в дом в Бериславе. Погибли мужчина, женщина и их 12-летний сын.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Сегодня в городе трагические новости. Обстрел оккупантов и в результате попадания снаряда в дом погибла семья. В этом вся низость и подлость России. Утром они говорят о "рождественском перемирии", а уже в обед убивают всю семью. Чем провинились муж, жена и их 12-летний сын? Тем, что они просто украинцы? Люди готовились встретить Рождество вместе, но циничный удар россиян убил их в собственном доме. Искренние соболезнования родным и близким. Разделяем вашу боль и гнев... Военные преступники будут наказаны!", - написал Тимошенко.

Напомним, российские войска обстреляли пожарную часть в Херсоне.

Также россияне ударили по центру Херсона, зафиксировано попадание по дому, есть погибший.

Война в Украине продолжается уже 316-й день. "Страна" следит за новостями 5 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 315-го дня войны. В ГУР Минобороны сообщили, что РФ готовится к новому массированному удару по Украине. В оперкомандовании "Юг" конкретизировали, что следующую ракетную атаку Россия может провести в районе православного Рождества. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что весной Украина планирует серьезное наступление. Он спрогнозировал, что боевые действия в марте будут "самыми жаркими".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.