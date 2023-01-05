Россияне атакуют на Донбассе и обороняются в Херсонской области. Карты боевых действий в Украине
В четверг, 5 января, американский Институт изучения войны опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что бои продолжаются в Луганской и Донецкой областях.
Об этом идет речь в отчете на сайте Института.
Институт пишет, что в течение прошлых суток российские силы продолжали ограниченные контратаки, чтобы восстановить утраченные позиции вдоль линии Сватово-Кременная, поскольку украинские удары, как сообщается, нанесли ущерб российской военной логистике в Луганской области.
Также российские силы продолжали наступательные операции в районе Бахмута "на фоне сохраняющихся признаков того, что более широкое наступление может стать кульминацией".
Кроме того, российские войска продолжили наступательные операции на западной окраине Донецка.
4 января российские войска продолжали восстанавливать боеспособность и вести оборонительные операции в Херсонской области, пишет Институт.
Напомним, что касается ситуации под Бахмутом, британская разведка недавно писала, что атаки российских войск у Бахмута сейчас стали менее интенсивными по сравнению с пиковым временем в середине декабря и маловероятно, что РФ добьется значительного прорыва в этом районе в ближайшие недели.
Впрочем, ВСУ отрицают снижение интенсивности боев за Бахмут, о чем заявляла британская разведка.
Также мы сообщали, что по данным Генштаба ВСУ, россияне наступают на трех направлениях: Лиманском, Бахмутском и Авдеевском.