В четверг, 5 января, американский Институт изучения войны опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что бои продолжаются в Луганской и Донецкой областях.

Об этом идет речь в отчете на сайте Института.

Институт пишет, что в течение прошлых суток российские силы продолжали ограниченные контратаки, чтобы восстановить утраченные позиции вдоль линии Сватово-Кременная, поскольку украинские удары, как сообщается, нанесли ущерб российской военной логистике в Луганской области.

Также российские силы продолжали наступательные операции в районе Бахмута "на фоне сохраняющихся признаков того, что более широкое наступление может стать кульминацией".

Кроме того, российские войска продолжили наступательные операции на западной окраине Донецка.

4 января российские войска продолжали восстанавливать боеспособность и вести оборонительные операции в Херсонской области, пишет Институт.

Напомним, что касается ситуации под Бахмутом, британская разведка недавно писала, что атаки российских войск у Бахмута сейчас стали менее интенсивными по сравнению с пиковым временем в середине декабря и маловероятно, что РФ добьется значительного прорыва в этом районе в ближайшие недели.

Впрочем, ВСУ отрицают снижение интенсивности боев за Бахмут, о чем заявляла британская разведка.

Также мы сообщали, что по данным Генштаба ВСУ, россияне наступают на трех направлениях: Лиманском, Бахмутском и Авдеевском.