Ночью и утром 5 января россияне продолжили обстреливать населенные пункты Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в своем телеграм-канале.

По его данным, в Бахмуте погибли два человека, еще один - ранен. В Часовом Яру разрушена многоэтажка, 4 дома и больница.

Также повреждены дома в Соледаре, в Торском и Заречном.

Сильнее всего пострадало Курахово - там повреждены 6 домов, 2 магазина и оборудование на инфраструктурном объекте.

Интенсивно обстреливалась Марьинка и Авдеевка, сообщили в Донецкой ОВА.

По данным WSJ, РФ начала перебрасывать свои силы из-под Бахмута ближе к Соледару на фоне сопротивления ВСУ.

Также по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, россияне перебрасывают в Кременную дополнительный личный состав и технику.

Тем временем война в Украине продолжается уже 316-й день. "Страна" следит за новостями 5 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 315-го дня войны. В ГУР Минобороны сообщили, что РФ готовится к новому массированному удару по Украине. В оперкомандовании "Юг" конкретизировали, что следующую ракетную атаку Россия может провести в районе православного Рождества. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что весной Украина планирует серьезное наступление. Он спрогнозировал, что боевые действия в марте будут "самыми жаркими".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.