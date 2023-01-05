Утром в четверг, 5 января, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку о происходящем на фронте. Сообщается, что россияне продолжают сосредотачивать усилия по наступлению у Бахмута. Под Авдеевкой и Купянском после проведения атак успеха противник не имел.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

По данным Генштаба, за сутки отбиты атаки в Стельмаховке и Площанке (Луганская область), а также в Белогоровке, Соледаре, Красной Горе, Выемке, Подгородном, Бахмуте, Курдюмовке, Майорске, Северном, Водяном, Красногоровке, Весёлом, Марьинке и Победе (Донецкая область).

Россия ускоряет принудительную интеграцию захваченных территорий Украины. Срок выдачи паспорта РФ в Горловке сократили с 30 до 10 суток. Также в регионе начали выдавать российские номера и права.

Война в Украине продолжается уже 316-й день. "Страна" следит за новостями 5 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 315-го дня войны. В ГУР Минобороны сообщили, что РФ готовится к новому массированному удару по Украине. В оперкомандовании "Юг" конкретизировали, что следующую ракетную атаку Россия может провести в районе православного Рождества. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что весной Украина планирует серьезное наступление. Он спрогнозировал, что боевые действия в марте будут "самыми жаркими".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.