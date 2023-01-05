ВСУ отбросили противника за пределы Бахмута. Об этом заявил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в эфире телемарафона.

"Противнику не удается продвинуться, какие бы попытки он ни предпринимал зайти в город и оккупировать его. Попытки эти локализованы, противник отброшен на предыдущие рубежи за пределы города. Фактически он находится в опустошенной, разрушенной местности, что способствует тому, что враг несет потери, которые он не считает, подвозя новую и новую живую силу", - сказал он.

Из-за атак противника Бахмут разрушен на 60%, заявил Кириленко.

По данным WSJ, РФ начала перебрасывать свои силы из-под Бахмута ближе к Соледару на фоне сопротивления ВСУ.

Также по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, россияне перебрасывают в Кременную дополнительный личный состав и технику.

Тем временем война в Украине продолжается уже 316-й день. "Страна" следит за новостями 5 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 315-го дня войны. В ГУР Минобороны сообщили, что РФ готовится к новому массированному удару по Украине. В оперкомандовании "Юг" конкретизировали, что следующую ракетную атаку Россия может провести в районе православного Рождества. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что весной Украина планирует серьезное наступление. Он спрогнозировал, что боевые действия в марте будут "самыми жаркими".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.