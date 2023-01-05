Россияне перебрасывают в Кременную дополнительный личный состав и технику, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

"Когда россияне почувствовали, что начали проседать в Кременной, стали перебрасывать туда дополнительный личный состав и технику. Сейчас там огромное нашествие оккупантов", - сообщил он.

Он также добавил, что когда земля промерзнет, тяжелой технике будет легче пойти в наступление.

"Правда как нашей, так и вражеской", - добавил он.

Напомним, на Рождество на востоке Украины ожидаются сильные морозы. В Луганской области - до 12 градусов мороза ночью, в Донецкой - до 11 градусов мороза.

В Восточной группировке войск ожидают успехов на фронте на фоне похолодания.

Тем временем по словам Гайдая, ВСУ уже контролируют огнем трассу Сватово-Кременная. И чтобы перемещаться между этими городами, россияне вынуждены делать круг через Старобельск.

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