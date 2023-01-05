В Херсоне 5 января российские войска обстреляли пожарную часть. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил глава ГосЧС Украины Сергей Крук.

"Можно ли представить, что в цивилизованном мире будут уничтожать пожарные подразделения? Можно ли представить, что люди, спасающие жизнь, могут представлять угрозу?

Херсон. Враг нанес удар по нашей пожарной части. Предварительно без пострадавших. Все то, что мы пытаемся восстановить после деоккупации города, они пытаются уничтожить", - сообщил Крук.

Напомним, 3 января в Херсоне под обстрел РФ попал троллейбусный парк, весь транспорт остался без стекол.

Сегодня россияне ударили по центру Херсона, зафиксировано попадание по дому, есть погибший.

Война в Украине продолжается уже 316-й день. "Страна" следит за новостями 5 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 315-го дня войны. В ГУР Минобороны сообщили, что РФ готовится к новому массированному удару по Украине. В оперкомандовании "Юг" конкретизировали, что следующую ракетную атаку Россия может провести в районе православного Рождества. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что весной Украина планирует серьезное наступление. Он спрогнозировал, что боевые действия в марте будут "самыми жаркими".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.