В Херсоне под обстрел РФ попал троллейбусный парк, весь транспорт остался без стекол
В Херсоне коммунальное предприятие "Херсонэлектротранс" пострадало от обстрела РФ. Есть серьезное попадание в троллейбус, повреждены две единицы транспорта рядом.
Об этом заявила глава Херсонской ГВА Галина Луговая.
Всего на предприятии были 20 троллейбусов, во всех взрывной волной выбило окна.
Также зафиксировано попадание в админздание. Уцелел троллейбус, который находился в укрытии.
В горсовете сообщают, что электротранспорт не выходил на маршруты с момента освобождения Херсона.
Как писала "Страна", в Херсонской области авто с гражданскими подорвалось на российской мине, погибли двое мужчин.
По данным Генштаба, в Чулаковке Херсонской области ВСУ накрыли ударом 500 российских военных.
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