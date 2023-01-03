В Херсоне коммунальное предприятие "Херсонэлектротранс" пострадало от обстрела РФ. Есть серьезное попадание в троллейбус, повреждены две единицы транспорта рядом.

Об этом заявила глава Херсонской ГВА Галина Луговая.

Всего на предприятии были 20 троллейбусов, во всех взрывной волной выбило окна.

Также зафиксировано попадание в админздание. Уцелел троллейбус, который находился в укрытии.

В горсовете сообщают, что электротранспорт не выходил на маршруты с момента освобождения Херсона.

Как писала "Страна", в Херсонской области авто с гражданскими подорвалось на российской мине, погибли двое мужчин.

По данным Генштаба, в Чулаковке Херсонской области ВСУ накрыли ударом 500 российских военных.

Временем война в Украине продолжается уже 314-й день. "Страна" следит за новостями 3 января в своем онлайне.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.