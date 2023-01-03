В Бериславском районе Херсонской области на выезде из Малой Александровки автомобиль с гражданскими наехал на российскую взрывчатку. В результате двое мужчин погибли от полученных ранений.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в своем телеграм-канале.

По его словам, в Херсонской области еще много заминированных территорий.

"Наши героические саперы ежедневно работают над тем, чтобы сделать нашу землю более безопасной, но количество вражеских мин и неразорванных снарядов велико. Будьте максимально осторожны! Если вы заметили подозрительный предмет, отойдите на безопасное расстояние и сообщите о находке спасателям", - рекомендует Янушевич.

Как писала "Страна", под Изюмом на мине подорвалось авто с хлебом, двое мужчин погибли на месте.

Также мы писали, как в освобожденном селе Херсонской области на мине подорвалось авто с гражданскими, ранения получила женщина и ее двое детей.

Тем временем война в Украине продолжается уже 314-й день. "Страна" следит за новостями 3 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 313-го дня войны. В российском тылу возросла активность украинских беспилотников, хотя Киев их не комментирует. Также получила развитие история о прилете по неподконтрольной Украине Макеевке в новогоднюю ночь. Украинская и российская сторона назвали данные по потерям. На востоке продолжаются бои в районе Бахмута в Донецкой и за контроль над трассой Р66 в Луганской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.