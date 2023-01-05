В пригороде Херсона утром 5 января массированному артиллерийскому огню подверглись Чернобаевка и Камышаны.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация и публикует видео с последствиями обстрелов Чернобаевки.

Пострадали четыре человека, они получили осколочные ранения средней тяжести. Трое из них госпитализированы.

Тем временем россияне ударили и по центру Херсона. Зафиксировано попадание по дому, есть погибший.

А недавно в Херсоне под обстрел РФ попал троллейбусный парк, весь транспорт остался без стекол.

Война в Украине продолжается уже 316-й день. "Страна" следит за новостями 5 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 315-го дня войны. В ГУР Минобороны сообщили, что РФ готовится к новому массированному удару по Украине. В оперкомандовании "Юг" конкретизировали, что следующую ракетную атаку Россия может провести в районе православного Рождества. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что весной Украина планирует серьезное наступление. Он спрогнозировал, что боевые действия в марте будут "самыми жаркими".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.