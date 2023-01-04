Войска РФ в среду, 4 января, снова обстреляли Никополь Днепропетровской области.

Об этом сообщил в Фейсбуке председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне снова накрыли огнем Никопольщину. Попали из тяжелой артиллерии по Никополю. Предварительно ранили одного человека. Это 64-летний мужчина. Он в больнице с тяжелыми поражениями грудной клетки", - сообщил Резниченко.

По его словам, в результате удара загорелся частный дом. Пожар уже потушен. До 20 домов пострадали из-за обстрела. Последствия атаки еще уточняются.

Утром сообщалось, что ночью артиллерийскому обстрелу подверглись жилые кварталы Никополя.

Ранее "Страна" писала, что в Запорожье из-за сегодняшнего ночного ракетного прилета повреждены восемь многоэтажных домов, в них выбиты окна и разрушены балконы. Также пострадало здание детского сада.

Война в Украине продолжается уже 315-й день. "Страна" следит за новостями 4 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 314-го дня войны. По данным украинского Генштаба, противник в основном наступает на Бахмутском направлении. В районе Авдеевки и Лимана он пытается улучшить тактическое положение. На Новопавловском направлении (Угледар - Великая Новоселка) усиливает свою группировку. Также тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово - Кременная и в направлении Лисичанска.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.