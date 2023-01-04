РФ этой ночью обстреляла из тяжелой артиллерии Никополь. По жилым кварталам было выпущено порядка 10 снарядов.

Об этом сообщает днепропетровский губернатор Валентин Резниченко.

Люди не пострадали, однако повреждено несколько жилых домов, хозяйственных построек, автомобиль, газопровод и линия электропередач.

Напомним, что войска РФ фактически каждую ночь атакуют Днепропетровщину ракетами, беспилотниками и тяжелой артиллерией.

Война в Украине продолжается уже 315-й день. "Страна" следит за новостями 4 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 314-го дня войны. По данным украинского Генштаба, противник в основном наступает на Бахмутском направлении. В районе Авдеевки и Лимана он пытается улучшить тактическое положение. На Новопавловском направлении (Угледар - Великая Новоселка) усиливает свою группировку. Также тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово - Кременная и в направлении Лисичанска.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.