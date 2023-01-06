В Херсоне российские войска обстреляли уже вторую пожарную часть за 2 дня. На этот раз есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава ГосЧС Украины Сергей Крук.

"Херсон. Очередной артобстрел нашего подразделения. Есть погибшие и раненые. Это вторая пожарная часть за два дня, которую обстрелял враг, в нарушение всех принципов и норм международного права", - написал Крук.

Напомним, 3 января в Херсоне под обстрел РФ попал троллейбусный парк, весь транспорт остался без стекол.

Также "Страна" писала, как россияне ударили по центру Херсона, зафиксировано попадание по дому, есть погибший.

Война в Украине продолжается уже 317-й день. "Страна" следит за новостями 6 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 316-го дня войны. Противник продолжает усилия по наступлению в Бахмуте. Севернее, в район Кременной, россияне перебрасывают дополнительный личный состав и технику. Продолжаются мощные обстрелы на запорожском направлении. Вчера Москва заявила о намерении объявить режим тишины по всей линии фронта на Рождество. В Евросоюзе назвали заявления России о перемирии "фальшивыми и лицемерными".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.