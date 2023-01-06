Минобороны России 6 января заявило, что сегодня в одностороннем порядке с 12:00 по московскому времени (с 11:00 по киевскому) объявило режим прекращения огня по всей линии фронта.

При этом в МО РФ утверждают, что ВСУ к перемирию не подключились и продолжили артиллерийские обстрелы.

Напомним, вчера украинские власти заявили, что Украина не принимает предложение РФ о "рождественском перемирии".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение украинских военных на Донбассе и подобраться поближе к позициям ВСУ.

Кроме того, Институт изучения войны считает, что заявление президента России Владимира Путина о том, что российские войска будут соблюдать прекращение огня в период с 6 по 7 января, является информационной операцией, направленной на то, чтобы нанести ущерб репутации Украины.

Между тем, сегодня россияне нанесли ракетные удары по Краматорску, пострадали 14 частных домов.

Также россияне обстреляли пожарную часть в Херсоне, есть погибшие и раненые.

Война в Украине продолжается уже 317-й день. "Страна" следит за новостями 6 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 316-го дня войны. Противник продолжает усилия по наступлению в Бахмуте. Севернее, в район Кременной, россияне перебрасывают дополнительный личный состав и технику. Продолжаются мощные обстрелы на запорожском направлении. Вчера Москва заявила о намерении объявить режим тишины по всей линии фронта на Рождество. В Евросоюзе назвали заявления России о перемирии "фальшивыми и лицемерными".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.