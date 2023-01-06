Сегодня, 6 января, по Краматорску российские войска дважды ударили ракетами. Есть попадание в частный жилой дом.

Об этом написал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем телеграм-канале.

Мэр города Александр Гончаренко уточнил, что в результате сегодняшнего обстрела россиян в Краматорске повреждены 14 частных домов. Обошлось без жертв.

Также он опубликовал у себя в Facebook фото последствий ракетного удара РФ.

Помимо Краматорска, сегодня РФ обстреляла Херсон. В результате удара по пожарной части в городе погиб спасатель, еще четверо - ранены.

Война в Украине продолжается уже 317-й день. "Страна" следит за новостями 6 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 316-го дня войны. Противник продолжает усилия по наступлению в Бахмуте. Севернее, в район Кременной, россияне перебрасывают дополнительный личный состав и технику. Продолжаются мощные обстрелы на запорожском направлении. Вчера Москва заявила о намерении объявить режим тишины по всей линии фронта на Рождество. В Евросоюзе назвали заявления России о перемирии "фальшивыми и лицемерными".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.