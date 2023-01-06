За девять лет войны РФ ни разу не придерживалась договоренностей о перемирии. Всего за время боев периода АТО было 11 попыток установить более или менее устойчивый режим прекращения огня, о чем стороны договаривались в рамках Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в своем Telegram-канале.

Маляр пишет, что все попытки были сорваны умышленными действиями врага. К примеру, во время так называемого "всеобъемлющего весеннего перемирия" 2018 года за 22 дня объявленной "тишины" враг совершил по меньшей мере 153 обстрела, во время которых шесть украинских военнослужащих погибли, 12 получили ранения.

В ходе Операции Объединенных сил Украина еще несколько раз договаривалась о двустороннем прекращении огня. Впрочем, их результаты были аналогичны предыдущим.

"Только в 2019 году боевые потери украинской армии на Донбассе составили 97 погибших. В 2020-м до начала последнего, июльского перемирия, погибли еще 32 военнослужащих ВСУ, 220 ранены. 27 июля 2020 года официально начался очередной "полный и всеобъемлющий режим прекращения огня". Однако враг его придерживался всего полчаса. Около 00:20 они обстреляли подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты. Еще один обстрел зафиксирован около 9 утра. В конце концов, с 27 июля 2020-го по 27 июля 2021 года зафиксировано более 2 тысяч вражеских обстрелов", - сообщила замминистра обороны.

Напомним, Минобороны России 6 января заявило, что сегодня в одностороннем порядке с 12:00 по московскому времени (с 11:00 по киевскому) оно объявило режим прекращения огня по всей линии фронта.

В ответ на решение Кремля, Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет использовать Рождество как прикрытие.